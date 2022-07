أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن دخول الناقلة ماتالا التي تحمل العلم المالطي، إلى ميناء السدرة لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وذكرت المؤسسة الوطنية في بيان لها، أنّه بدأ استئناف إنتاج النفط وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة، وستجري زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

وأضافت المؤسسة الوطنية، استئناف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعين لشركة الهروج، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط دخول ناقلة لميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل، مشيرة إلى أنه سيجري زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج.

The post لشحن مليون برميل نفط خام.. الناقلة ماتالا تدخل ميناء السدرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا