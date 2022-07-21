صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 21 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 21 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8821 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9886 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8517 دينار، والدولار الكندي 3.7937 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2774 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2991 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3292 دينار، والدرهم المغربي 0.4777 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 21 يوليو 2022: