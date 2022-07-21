استئناف إنتاج شركة الواحة بمعدل 70 ألف برميل يومي

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف إنتاج النفط الخام وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة بمعدل 70 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن الصادرات الأسبوع الماضي، وإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن أن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط وفتح الآبار استؤنف بالحقول التابعة لشركة الواحة، بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة.

وأكدت أنه ستجري زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

كما أعلنت المؤسسة، الأربعاء، استئناف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط.

تصدير النفط

وذكرت المؤسسة، أن النواقل ابدأت في عملية الشحن. وأشارت إلى أنه بعد دخول ناقلة لميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل وصلت ناقلة أخرى إلى ميناء الزويتينة، لشحن مليون برميل من خام أبو الطفل.

وتأتي عمليات التصدير من ليبيا في ظل تقلب الأسعار في السوق العاملي، حيث اضطر التجار إلى تقليص المعروض العالمي بسبب فقدان البراميل الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مع مخاوف الركود التي قد تضعف الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 104.56 دولار للبرميل صباحا بعد أن تراجعت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.