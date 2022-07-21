الوطنية للنفط: ميناء السدرة يستقبل الناقلة النفطية “ماتالا” لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استقبال ميناء السدرة النفطي الناقلة “ماتالا” التي تحمل العلم المالطي، لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

حيث بدأ استئناف إنتاج النفط وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة، وستجري زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

وأضافت المؤسسة: جرى استئناف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، بعد دخول ناقلة لميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل من خامَي ( أمنا وسيرتيكا)، وسيجري زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج، كما وصلت هذا المساء إحدى نواقل النفط إلى ميناء الزويتينة النفطي، وسيتم تحميلها غداً صباحاً بكمية مليون برميل من خام أبو الطفل.

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