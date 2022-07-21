اقتصاد

الضمان الاجتماعي يحيل فروقات الحد الأدنى للمتقاعدين عن شهر يونيو الماضي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس إيداع فروقات الحد الأدنى بمبلغ 450 دينار، وهي الزيادة المقررة عن شهر يونيو الماضي، بجميع فروع ووكالات مصرف الوحدة.
وأوضحت إدارة الصندوق أن تحويل المستحقات للمصارف التجارية الأخرى ستكون خلال الأسبوع القادم، بسبب انتظار اكتمال عملية التحويل المصرفي ليتم إيداع الحوافظ.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أعلنت أنه سيتم صرف مرتبات المتقاعدين بقيمة 900دينار، إضافة لصرف فروقات الأشهر السبعة الماضية للعام الحالي 2022.

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