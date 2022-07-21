تراجع أسعار النفط مع استئناف الإنتاج في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تراجعت، أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الخميس، بعد أن أدى ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب وعودة إمدادات الطاقة من ليبيا وروسيا مما خفف من مخاوف الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 104.56 دولار للبرميل صباحا بعد أن تراجعت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلى 97.39 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.9 بالمئة، يوم الأربعاء.

وكانت أسعار النفط متقلبة حيث اضطر التجار إلى تقليص المعروض العالمي بسبب فقدان البراميل الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مع مخاوف الركود التي قد تضعف الطلب على الطاقة.

ومن المقرر، أن ينضم البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة، مع التركيز على محاربة التضخم الجامح بدلاً من الانكماش الاقتصادي، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بكثير توقعات المحللين.

وقال ستيفن برينوك المحلل في شركة بي في إم، بحسب روسترز، إن “الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يكافح للتحول إلى السرعة القصوى خلال ذروة موسم القيادة الصيفي”.

استئناف إنتاج النفط في ليبيا

في غضون ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول نفطية، بعد رفع قوة قاهرة على صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، استأنفت غازبروم التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمد أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة تي سي إنرجي المشغلة إن خط أنابيب كيستون، وهو أحد الشرايين الرئيسية لتصدير النفط في كندا. ويعمل بمعدلات مخفضة لليوم الثالث يوم الأربعاء.