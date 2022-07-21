خاص.. الخبير في اقتصاديات النفط: قرارات الإنفاق الحكومي “مخفضات حرارة لحالة الغضب الحاصل بين الجموع”

تحدث الخبير في اقتصاديات النفط “محمد الطاهر” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية مُعلقاً على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، حيث قال: قرارات ردود الأفعال لا تصب فى مصلحة الاقتصاد المتوازن ولا تحقق هدف طويل المدى، وقرارات الإنفاق الحكومى سواء لإرضاء أو لاسترضاء هي ليست أكثر من مخفضات حرارة لحالة الغضب الحاصل بين الجموع .

وفي سياق حديثه قال “الطاهر”: فى كلمات بسيطة يمكن القول بأن القرار الرشيد يكمن فى زيادة كفاءة استثمار الموارد ورفع القوة الشرائية للعملة وخلق ميادين انتاج لكل فئات الأعمار من هم فى سن العمل، وتخفيض الإنفاق الحكومى، وإدخال الميكنة فى دواليب الدولة وخروج الدولة من مفهوم منافس للفرد إلى مفهوم متبنى لإبداعه وتحفيزه على التميز .

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