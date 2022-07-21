انخفاض العقود الآجلة لخام برنت النفطي إلى 106.59 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بسبب تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.3% إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً أو 0.5% إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9% أمس الأربعاء.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق ، فضلاً عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.