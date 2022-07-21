شركة الكهرباء تعلن جاهزية محطات المنطقة الشرقية للعمل فور تزوديها بالغاز

قالت الشركة العامة للكهرباء بأن جميع محطات المنطقة الشرقية السرير، الزويتينة، شمال بنغازي جاهزة للعمل في إنتظار ضخ الكميات الكافية من الغاز، والذي من المتوقع أن يصل للضغط المطلوب مساء الجمعة أو صباح يوم السبت المقبل.

يشار إلى أن شركة الكهرباء قد أعلنت خلال هذا الأسبوع تحسن أداء الشبكة العامة ،وخصوصاً في المنطقة الشرقية ،وذلك عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية ، بينما لاتزال ساعات طرح الأحمال في العاصمة طرابلس كما هي ودون أي تحسن ،حيث تترواح ساعات الانقطاع اليومي بين 8 و12 ساعة مقسومة على فترات.