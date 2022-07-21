خاص.. نائب رئيس لجنة الإفراجات المالية يفصح لصدى عدة تفاصيل هامة

صرح نائب رئيس لجنة الإفراجات المالية “م. إبراهيم مسعود أبو المغاير” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بناءً على قرار وزير الخدمة المدنية بشأن إعادة تنظيم وتشكيل لجنة الإفراجات المالية، حيث اجتمعنا الاجتماع الأول والثاني بحضور أعضاء اللجنة والمتمثلون في وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية بترشيح وتقنين وفرز المرحلة الأولى، كما تم الاتفاق على أن كل الأسماء المعنية بالإفراجات المالية بأنها تحال مباشرةً لمصلحة الأحوال المدنية لكي يتم مطابقة الأرقام الوطنية ومن حيث صحتها وهل توجد أخطاء بها.

وأضاف بالقول: وذلك حسب العملية بالمصلحة قد تستغرق المدة 24 ساعة فقط، ويتم استلام الإفراجات بشكل كامل من قبل المصلحة وبعدها تنتقل الخلاصة التي تم التحصيل عليها إلى مركز المعلومات والتوثيق ووزارة العمل والتأهيل لضبط مسألة الإفراجات من حيث الإزدواج الوظيفي .

وتابع بالقول: المرحلة الثالثة تكون بإنتاج وزارة المالية ودراسة الخطط من ناحية التنقيح والفرز والدراسة التغطية المالية والرقم المالي واصداره والأثر المالي للإفراجات بشكل عام.

وختم حديته قائلاً: نتوقع بأن يوم الثلاثاء القادم تكون الإفراجات المالية جاهزة بالكامل، والأرقام الجاهزة الأن 80 ألف إسم، حيث تعتبر هذه الأرقام ليست النهائية بعد التنقيح من وزارة المالية يتم إخراج الرقم المحدد النهائي للإفراجات.

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