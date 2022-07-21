خاص.. “الفيتوري” يُطالب بحلول جذرية لحل أزمة الشركات المتعثرة

صرح النقابى “شاكر الفيتوري” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: نحن نطالب بحلول جذرية لحل أزمة الشركات المتعثرة بإصدار قرارت وليس بتشكيل اللجان.

وقال كذلك: كما أننا نُطالب بضم العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة إلى الخزينة العامة للدولة وضمهم إلى الوزارات التى يتبعونها وذلك حتى يتسنى لهم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفتح باب التقاعد الاختياري وصرف جميع المرتبات المتأخرة وتطبيق جدول المرتبات الموحدة اسوة بكل العاملبن بالدولة الليبية.

وطالب “الفيتوري” من كافة العاملين الوقوف وقفة رجل واحدة لنيل جميع حقوقهم وحقوق أبنائهم.

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