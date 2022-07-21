“الرعيض” يجدد الدعوة لعودة الشركات الأوروبية

استقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة اليوم الخميس 21 يوليو ، السفير التشيكي لدي ليبيا “جان سفيتال” صحبة عدد من رجال الأعمال وبحضور عدد من المسؤولين بإدارات الاتحاد وإدارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد ” سفيتال” على سعي الحكومة التشيكية للعلم على إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن جهته أكد “الرعيض” على ضرورة فتح التواصل المستمر مع غرف تشيكة والإتفاق على تأسيس غرفة ليبية تشيكية تقوم بمتابعة الأمور الاقتصادية بين البلدين .

وأشار “الرعيض” خلال هذا اللقاء إلى ضرورة الدفع بإتجاه تشجيع الشركات الأوروبية عموما للعودة والعمل في ليبيا، كما جدد دعوته لرفع الإتحاد الأوروبي الحظر المفروض على الطيران الليبي .

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