تراجعت أسعار النفط، بنحو 3% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وهبطت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي، و في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.86% وسجلت عند التسوية 103.86 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.5% وسجلت عند التسوية 96.35 دولاراً للبرميلن بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد حرب موسكو في أوكرانيا، فضلاً عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

The post أسعار النفط تتراجع 3% مع ختام تعاملات الخميس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا