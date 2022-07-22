رئيس مجلس النواب يخاطب الأمم المتحدة بشأن توحيد المؤسسات السيادية وتسمية مسؤوليها

أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” خطاباً إلى المستشارة الخاصة للأمين العام للأُمم المتحدّة.

قال فيه بأنّ المجلس قد قرّر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها مكرّراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة ملفات المترشحين خلال أسبوعين من تاريخ الكتاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية