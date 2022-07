أعلنت شركة طيران البراق عن توقف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة إلى حين أشعار آخر.

يأتي هذا على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مدينة طرابلس منذ ليلة أمس الخميس.

The post البراق تعلن عن توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا