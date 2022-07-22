تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء برئاسة محمد حسن المشاي

قررت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء برئاسة رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء برئاسة محمد حسن المشاي.

وأوضح القرار الصادر إن مجلس الإدارة مكون أيضا من عضوية كلا من سعد البدري و أسامة علي و عبدالحميد المنفوخ و محمود الصادق وعادل حسين و عامر علي.

يشار إلى أن رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد حسن المشاي، كان قد شغل في السابق مديراً عاماً لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.