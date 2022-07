نورلاند: ” كررنا دعوتنا لجميع الفاعلين السياسيين للابتعاد عن الأعمال الأحادية “

قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه “لقد كررنا دعوتنا لجميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة وهي نقطة حرجة، لا سيما في ضوء التقارير عن سقوط ضحايا بين عشية وضحاها.

يأتي هذا التصريح على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تشهدها منطقة الفرناج بطرابلس منذ ليلة أمس.

