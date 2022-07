شدد المجلس الرئاسي في بيان له على ضرورة وقف إطلاق النار، داعيا الجميع إلى العودة إلى مقراتهم، وذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة ليلة البارحة.

وطالب الرئاسي النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات، داعيا وزيري الدفاع والداخلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

