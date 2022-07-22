خاص.. “حبارات”: زيادة المرتبات سيتم تمويلها من مدخرات جل المواطنين

قال الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: للأسف قرارات زيادة المرتبات ستؤدي إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم والمزيد من الانخفاض للقدرة الشرائية لمرتبات ودخول المواطنين ولاستنزاف أكثر لمدخراتهم وذلك لسببين: أولاً لإن تمويل هذه هذه الزيادات لن يتم من خلال زيادة الايرادات السيادية كالضرائب والجمارك أو فوائض الشركات وغيرها من إيرادات ولن يتم أيضاً عبر زيادة ايرادات النفط الذي غالبًا ما يتعرض انتاجه للتوقف والتعطل بعد أن تحول وللأسف أداة في الصراع السياسي .

وأضاف بالقول: بل هذه الزيادة ستمول من مدخرات جل المواطنين سيما البسطاء وذلك من خلال مبيعات النقد الأجنبي عبر تخفيض سعر صرف الدينار عن 4.48 للدولار ، فحصيلة مبيعات النقد الأجنبي هي الممول الوحيد للميزانية ولتلك الايرادات .

ثانيًا: تلك الزيادات تمت بطريقة عشوائية وليس من خلال دراسات علمية اقتصادية ترتكز على تدبير مصادر التمويل وتأثير تلك الزيادات على الاقتصاد وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين بل أتت وللأسف لاعتبارات سياسية الهدف منها إمتصاص حالة الغليان والاحتقان والغضب الشعبي التي يعيشها الشارع جراء تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب موجة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية .

مُضيفاً: احتياطيات المركزي كما هو معروف تأكلت عبر السنوات الماضية وخسرت قرابة ‎%‎50 من رصيدها التي سجلته في مطلع 2012 م كما إنها تأثرت سلباً بعمليات الإقفال المتكرر للإنتاج وتصدير النفط بل ميزان المدفوعات سجل عجز يقارب من 2.000 مليار دولار حتى يونيو المنصرم .

قال كذلك: ومع ذلك يستطيع حالياً المركزي تغطية تلك الزيادات في ظل ارتفاع أسعار النفط حالياً، لكن في حال تراجع الأسعار مستقبلاً مع إقرار زيادات لقطاعات وجهات أخرى وتوسع الإنفاق الحكومي في أبواب التسيير والتنمية والدعم قد يجد حينها المركزي نفسه غير قادر على تغطية قيمة الزيادات .

أختتم بالقول: الخلاصة يمكن القول كل تلك القرارات العشوائية ما هي إلا حلول مؤقتة تلفيقية لتهدئة الشارع وطمأنة المواطنين لكن اثارها وتداعياتها سيئة بل وكارثية على المدى المتوسط والمواطنين البسطاء هم وحدهم من يدفع تكلفتها .

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