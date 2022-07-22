رئيس هيئة الإغاثة يجتمع بمسؤولي مفوضية اللاجئين بنغازي

بنغازي 22 يوليو 2022 (وال) _ اجتمع رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية (سعد موسي العيار) ومدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة (مروان الحاسي) مع ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين الهيئة والمفوضية.

وتمثل وفد المفوضية في (صالح نجم المسؤول الميداني عن المنطقة الشرقية، طارق حنيش من قسم البرامج، إيهاب حفالة من قسم الإمداد، كوثر الثني من قسم مراقبة المشاريع، وجدي قاسم أغا من قسم النازحين).

و تناول اللقاء متابعة تقييم الخدمات التي تقدم للنازحين والمهجرين في مختلف مناطق البلاد شرقا وغرباً وجنوباً، ومتابعة ما أنجر من أعمال ميدانية من فرق العمليات بفروع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومتابعة وتقييم المخزون الإستراتيجي للمواد والمتطلبات، ورصد المنجزات التي نفذت وفق بنود الإتفاقية، والعمل معاً على معالجة السلبيات التي قد تظهر أثناء تنفيذ الأعمال وتوزيع متطلبات النازحين، والتأكيد على التقييم الميداني بشكل جيد لتنفيذ مخرجات إيجابية اثناء تقديم المساعدات لمستحقيها .

كما تم الاتفاق على الاستمرار في البرامج التدريبية حيث أن المفوضين سيتولوا نفيذ دورة للعاملين في الهيئة الليبية للإغاثة بداية شهر أغسطس القادم، تستهدف تطوير العناصر الوطنية وستركز على الجوانب الإدارية والمالية.

هذا واتفق الطرفان على الاستمرار في التعاون المشترك، سعياً لرفع المعاناة على النازحين والمهجرين والمهاجرين. (وال _ بنغازي) ه أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال