تكبد الدولار خسائر أسبوعية وتعافي الين وتراجع بقية العملات العالمية

ارتفع الدولار الأمريكي بقوة اليوم الجمعة ، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية شهر مايو بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ سنة 2011.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية شهر مايو ، وإن قلل تعافي الدولار من مكاسبه.

وارتفع الدولار 0.43% إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67%مساء مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاماً عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، فقد تراجع الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، لكنه يظل عند أعلى مستوى له منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.69035 دولار، وارتفع على مستوى أسبوعي 1.63%، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ شهر مايو الماضي.