الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ لـ “تبادل”: الحصيلة الأولية للاشتباكات 3 قتلى وجريحان

أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لـ “تبادل” بأنه تم تسجيل سقوط 3 مدنيين من بينهم طفل وجرح اثنان على خلفية الاشتباكات المتواصلة في بعض مناطق طرابلس.

هذا وأضاف أن الجهاز قام بإخلاء المبيت الجامعي بمنطقة الفرناج ونقل الطلبة إلى أحد الفنادق بمنطقة الظهرة، داعيا المواطنين إلى البقاء في مكان أمن والتواصل مع الجهاز في حالات الطوارئ.

