اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 22 يوليو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.11 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.1125 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.12 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.11.50 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.175 دينار اليورو – طرابلس = 5.25 دينار اليورو – بنغازي = 5.26 دينار الجنية الإسترليني 6.06 دينار الليرة التركية 0.3 دينار الدينار التونسي 1.68 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب205.00 دينار كسر الذهب عيار 21 ب239.16 دينار كسر الذهب عيار 24 ب273.33 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1913 دينار كسر الفضة 2.8 دينار دولار بشيك المصدق: – 5.21 دينار “التجارة والتنمية” – 5.22 “مصرف الوحدة” – 5.135 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”. نسبة السحب للبطاقات الدولار = 2.40 ~2.60 ٪ .

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