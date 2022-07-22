سفارة الولايات المتحدة تغرد عبر التويتر بخصوص “النفط الليبي “

غردت سفارة الولايات المتحدة اليوم قائلة بأن السفير الأمريكي “نورلاند”انضم إليى نائب مساعد وزير الخارجية جوش هاريس لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في اسطنبول في 21 يوليو لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا .

وأكدت الولايات المتحدة دعمها الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي وتقف على أهبة الاستعداد مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية.

في غضون ذلك، تتابع الولايات المتحدة عن كثب إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط وتشجع الجهات الليبية على السماح للسلطات القضائية بأداء واجباتها دون تدخل.

وبحسب قولها فإن استقلال المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها السياسي في السنوات الأخيرة يمثل إرث يجب الحفاظ عليه للحفاظ على سمعة ليبيا في قطاع النفط الدولي.

وقالت: نحن نولي اهتمامًا خاصًا لوضع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وأية محاولات لتعيين ممثلين غير مؤهلين في مجالس الإدارة.

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