خاص.. مصدر بالمالية يكشف لصدى سبب عدم صرف الزيادة لقطاع الصحة .. وما يخص الإفراجات

صرح مصدر بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بأن الإفراجات المالية لشهر يوليو لا توجد، أما لشهر أغسطس ليس معروفاً إلى هذه اللحظة ، وإذا أحيلت لجنة الإفراجات المالية حسب ضوابط إجراءاتها إلى وزارة المالية وتم تغطية المبلغ من الحكومة سيتم الإفراج عليها في أي وقت .

وأضاف المصدر بالقول: أما بخصوص قطاع الصحة لا يوجد زيادة لهذا القطاع بسبب عدم التزامهم بإحالة البيانات للوزارة، حيث أن الحكومة ووزارة المالية قد وجهو كتاب مراسلة لوزارة الصحة بإحالة البيانات واجراءات المطابقة إلى وزارة المالية لكي يتم تنفيذ قرار الزيادة، متى ما التزمت وزارة الصحة بإجراء المطابقة مع وزارة المالية يحيل الموقف إلى الحكومة ليتم إحالة الزيادة ضمن جدول المرتبات الموحد.

أما بخصوص الدفعة الثالثة قال: لم يتم الإفراج عليها، حيث أنها تحت الإجراء إلى هذه اللحظة ،كما أن أل 80 ألف ما تم الإفراج عليه هو في سنة 2021، وكذلك أخر ما تم الإفراج عليه كان أكثر من 80 ألف .

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