البريقة .. تشكل غرفة للتفتيش عن الرخص والبضائع منتهية الصلاحية

البريقة 22 يوليو 2022 (وال) _ قام (مفتاح بوخمادة) عميد بلدية البريقة وضواحيها بتشكل غرفة للتفتيش عن رخص مزاولة الأنشطة والبضائع منتهية الصلاحية، وجباية الضرائب ببلدية البريقة.

هذا و تضم الغرفة كلاً من (أمين خزينة الايرادات المحلية بالبلدية، مدير مكتب الإقتصاد بالبلدية، أعضاء من جهاز الحرس البلدي البريقة، وممثلين عن مديرية آمن الهلال النفطي).

حيث ستباشر الغرفة عملها داخل البلدية ابتداءً من الأسبوع القادم، للمخلفات القانونية والتفتيش عن رخص مزاولة الأنشطة والبضائع منتهية الصلاحية والمحظورة من قبل جهاز مراقبة الأغذية، والشهائد الصحية وجباية الظرائب المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما سيتم فرض غرامات على المخالفين وفق قرار وزير الأقتصاد،

كما نوهت الغرفة بسرعة إتمام الإجراءات اللازمة للمحال التجارية لدى مكتب الإقتصاد ببلدية البريقة. (وال _ البريقة) أ س

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