الليبية للخدمات الأرضية تُعلن استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة بعد الساعة 8 مساء

طرابلس 22 يوليو 2022 (وال)- أعلنت الشركة الليبية للخدمات الأرضية مساء اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي بعد توقفها نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بين جهازي الردع والحرس الرئاسي.

وقالت الشركة – في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك – إن حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة استأنفت بعد توقفها لساعات وستُباشر شركات الطيران تسيير رحلاتها بعد الساعة 8 مساء.

وأدت الاشتباكات بين جاهزي الردع والحرس الرئاسي إلى تأزم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، ما دفع إدارة مطار معيتيقة إلى إقرار تعليق الرحلات من وإلى المطار تحسبا لمزيد من تأزم الوضع. (وال)

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