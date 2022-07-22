خاص..أحد مرضى الأورام يصرح لصدى حيال معاناتهم من ضعف جودة الخدمات الطبية بتونس

أوضح أحد المرضى المتواجدين في تونس “محمد أمحمد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن مرضى الأورام في تونس يعانون بكل المقاييس الطبية والإنسانية من ضعف جودة الخدمات الطبية ومن بطئ الإجراءات الإدارية الخاصة بفتح الملفات والازدحام أمام السفارة وكثرة الأوراق المطلوبة في كل جرعة أو تحليل ناهيك عن المسافة بين السفارة ومقر الشركة لإتمام الإجراءات وطول فترة الإنتظار تحت الشمس وعدم توفر دورات المياه أو شروط صحية.

كما أضاف: أن الأطباء المسؤولين عن مرضى الأورام هم من أقل الأطباء كفاءة في تونس ناهيك عن عدم الاهتمام بالمرضى والمعاملة السيئة وعدم الإجابة على إتصالات واستفسارات المرضى.

وتابع قائلا: أن بعض المصحات به أسرة محدودة لتلقي جرعات الكيمياوي ولكن يتم إستقبال عدد كبير من المرضى مما يسبب ازدحام بين المرضى وزيادة ساعات الإنتظار.

كما تسأل: لماذا يتم التعاقد مع صيدلية في منطقة تقع في أطراف العاصمة تونس في منطقة شعبية “رواد” لا تقيم فيها الجالية الليبية وتبعد كثيراً عن الأماكن التي تقيم بها الجالية الليبية، كما أوضح أيضاً أن هذه الصيدلية صيدلية ليلية ولا تستطيع استلام جرعة الكيمياوي أو الأدوية قبل الساعة التاسعة ونصف ليلاً.

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