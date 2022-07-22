اعتبرته بمثابة فرض رؤية أجنبية.. وزارة النفط تستهجن تصريحات ستيفاني ونورلاند

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أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة بيان وزارة بخصوص تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عبرت فيه تعن استهجانها ورفضها محاولة ستيفاني ويليامز فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعدي على سيادة البلاد.

وقالت الوزارة إن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي لوزارة النفط والغاز بحسب نص قانون إنشائها.

مؤكدة أنه لا يصُح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا.

وأوضحت أنه لايصح معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية.

ونوهت أن شركاء المؤسسة الوطنية للنفط لمسوا بشكل مباشر تحقيق ارتفاع في إنتاج النفط الليبي خلال فترة قياسية.

منهوا أنه ما يزال معدل زيادة الإنتاج في ارتفاع بعد أن اجتازت حاجز 800,000 ألف برميل اليوم.

وطمأنت الوزارة شركائها الأجانب أنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إنتاج ليبيا إلى مليون ومائتي ألف برميل.

وقالت إن الليبيون بذلوا جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي.

لافتتة أنها تستشعر خطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط.

تغيير المؤسسة

وقالت ” إن مواقف كلاً من السيد ريتشارد نورلاند والسيدة ستيفاني ويليامز لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار السوق العالمي”.

وتابعت “نعتمد اليوم على مهنية واستقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد سنوات من انتهاكات قيادتها السابقة للقانون الليبي”.

وأشارت إلى أن هذا الاستقرار هو الطريق الوحيد لزيادة إنتاج ليبيا النفطي والانتقال لمرحلة تطوير قطاعي النفط والغاز.

وأوضحت أن ذلك يتم بمساعدة شركاء ليبيا الدوليين، وبالمقابل فإن أي مواقف غير عقلانية تستهدف استقلال هذه المؤسسة أو تربك علاقتها مع وزارة النفط والغاز هي مواقف تمثل استهداف لصلاحية وزارة النفط والغاز.

مؤكدة أن الصلاحية يمنحها القانون الليبي بنص صريح صلاحية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعاً”.

وأكدت أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس.

منوهة أن المجلس السابق كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا.

واوضحت أنه الآن وجب تصحيح هذا الوضع المخالف للقوانين والتشريعات النافذة طالما امتلكت دولة ليببا اليوم الإرادة.

وذلك لرفع إنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع النفط الليبي بما يضمن المساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في العالم.