خاص..”الجبو” لصدى : يجب تشكيل لجنة فنية لحصر الخسائر التي تسببت بها هذه الاشتباكات

أوضح الخبير الاقتصادي “وحيد الجبو” لصحيفة صدى الاقتصادية أن مسألة الخسائر التي تحدث بسبب الاشتباكات المسلحة هي مسألة نسبية كخسارة في المبانئ الخاصة والعامة وحرق السيارات وتضرر الطريق نتيجة الاشتباكات إضافةً للخسائر المتعلقة بالذخائر مما يزيد من المصاريف على عاتق الدولة .

وأضاف “الجبو” أن هذه الخسائر تمتد إلى الخسائر البشرية وزيادة في نفقات العلاج وتسفير الجرحى وتوفير الأدوية لهم إضافةً إلى تكليف الصيانة مابعد انتهاء الاشتباكات وتكليف إعادة تعوض المتضررين من هذه الاشتباكات.

كما أوضح أيضاً بأن تكلفة الخسائر ترتفع مع زيادة مدة الاشتباكات ومكان الاشتباكات ،مؤكداً على ضرورة تشكيل لجنة فنية مكلفة بتقدير هذه الخسائر سواء كانت بشرية أو مادية.

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