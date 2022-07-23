ناقلة نفطية خامسة خلال شهر يوليو من الحريقة إلى الصين

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أفاد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم السبت

بأنه رست صباح اليوم على رصيف الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط الناقلة النفطية نوردك فريدم لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين وهي تحمل علم الباهاما .

واضاف المصدر أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 220 ألف برميل.

وذلك عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة .

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج.

وذلك لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه اي حالات اغلاق منذ افتتاحه.

وأعلنت أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك تحقيق ارتفاع نسبي حجم الإنتاج النفطي.

وأوضحت أن الإنتاج الحالي بلغ 860 ألف برميل يوميا بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا.

ولفتت إلى أنها تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة 1,2 مليون برميل يوميا خلال أسبوعين.