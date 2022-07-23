الكفرة .. اجتماع موسع لبحث الأنشطة الإقتصادية بالمدينة

الكفرة 23 يوليو 2022 (وال) _ بحث عميد بلدية الكفرة (عبدالرحمن عقوب)، مع رئيس جهاز الحرس البلدي الكفرة و رئيس مركز الحرس البلدي الجوف، بعض الأمور التي تتعلق بالنظام العام للأنشطة الإقتصادية، ووضع الحلول اللازمة لحماية المستهلك.

وحضر الاجتماع، أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية، و مدير مكتب الإيرادات بالبلدية ومدير مكتب الرخص بالبلدية، و مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي ومدير مكتب العميد.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إبراز رخص مزاولة النشاط من قبل مزاولي الانشطة الاقتصادية، والتشديد على ذلك من قبل جهاز الحرس البلدي. (وال _ الكفرة) أ س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال