الوطنية للنفط تعلن وصول الإنتاج الحالي إلى 860 ألف برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إنها حققت وشركاتها زيادة نسبية في إنتاج النفط، حيث وصل الإنتاج الحالي إلى 860 ألف برميل يومياً، بينما بلغ معدل الإنتاج قبل إعادة فتح المنشآت النفطية إلى 560 ألف برميل في اليوم.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنها تسعى لزيادة الإنتاج وإعادته إلى معدلاتها الطبيعية التي تبلغ مليون ومائتين ألف برميل يومياً خلال أسبوعين.

وفي نفس السياق تم اليوم السبت شحن الناقلة CASPIAN SEA التى ترفع علم ليبيريا ،بكمية وقدرها 600 ألف برميل من النفط الخام من ميناء مرسى البريقة.