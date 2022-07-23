اقتصاد

توقيع عقد لتشغيل واستثمار مصنع الرابطة للحديد والصلب بغريان بعد توقف 9 سنوات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلن المجلس البلدي غريان ،توقيع عقد تعاون ومشاركة لتشغيل مصنع الرابطة للحديد والصلب، بين المستثمر للمصنع شركة البنيان الوطنية للاستثمار الصناعي الليبية، وشركة شنغهاي فيسين الصينية.

وأوضح مصدر من بلدية غريان لتطبيق بكم الاخباري، إنه بموجب هذا العقد، سيتم تشغيل المصنع المتوقف عن العمل منذ تسعة سنوات، وتوفير الفنيين والتقنيين للبدء في الإنتاج.

وأكد المصدر على أهمية تشغيل المصنع للمدينة لتحريك الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة لتنشيط النقل الثقيل والشاحنات التي سنقوم بنقل الإنتاج وتوفير المواد الخام.

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