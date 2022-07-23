خاص …”مدير المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة”: نستطيع توفير العلاج بالداخل .. وبهذه الطريقة سنغلق ملف العلاج بالخارج

أكد مدير المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة “محمد الفقية” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من السهل توطين علاج الأورام بالداخل وليبيا لديها القدرة الكافية من ناحية توفر الكوادر الطبية والاجهزة الطبية الخاصة بمثل هذه الأمراض ولكن تعاني مراكز الأورام وبالتحديد من نقص في المواد المشغلة لبعض الأجهزة والاستمرارية في توفير جرعات الكيماوي.

وأضاف “الفقيه” أنه على الدولة أن تساعد في توفير وتدوير الكوادر الطبية وتوزيعهم بين المراكز والمستشفيات المتخصصة في علاج الأورام ومايحصل الآن هو تكدس كوادر الطبية والطبية المساعدة في بعض المستشفيات ومستشفيات أخرى تعاني من نقص كما أوضح أن المركز يعاني من نقص الكوادر الطبية المساعدة وبالأخص في الفترة الليلية وعلى الدولة توفير كوادر طبية مساعدة وبهذا نكون قد أقفلنا ملف العلاج بالخارج.

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