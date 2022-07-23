وزير التعليم التقني يؤكد سريان القانون (4) لسنة 2018، ابتداءً من مرتب شهر يوليو 

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال) _ أكد وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية (سعيد السيفاو) لمكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، بأن مرتب شهر يوليو 2022، سيكون متضمناً للزيادة لكل الموظفين والمعيدين بالكليات والمعاهد التقنية العليا.

وتمنى السيفاو أن يكون سريان القانون رقم (4) لسنة 2018، حافزاً مشجعاً للعمل، ومضاعفة الجهود للرقي بمستوى مؤسساتنا التعليمية والتقنية والفنية لتحقيق الأهداف المرجوة، مهنئاً جميع موظفي ومعيدي (الكليات والمعاهد التقنية العليا)، بتنفيذ وسريان القانون رقم (4) لسنة 2018. (وال _ طرابلس) أ س

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