خاص..”الجبو”: الفساد في الملحقيات الصحية هو إمتداد لما يحصل بالداخل

أوضح الخبير الاقتصادي “وحيد الجبو” لصحيفة صدى الاقتصادية: أن الفساد الحاصل في الملحقيات الصحية هو إمتداد للفساد الحاصل في والداخل .

وأضاف “الجبو” أنه على أجهزة الدولة الرقابية مراجعة كل الفواتير والتقارير والقيم المالية التى تم التلاعب بها بأرقام غير حقيقية وتم إلزام الدولة الليبية بدفعها.

وأشار “الجبو” إلى أن مكافحة الفساد في الملحقيات الصحية تعتمد على الاتفاقيات التي يعقدها الجانب الليبي مع الدول الأخرى ومصداقية الملحقيات الصحية، وتعتمد أيضاً على التعاقد مع مصحات ذات مصداقية حقيقية في وضع الأسعار، ولكن للأسف لازال في العديد من الدول يحدث فساد واهدار للمال العام غير مقبول وتهريب للعملة موثق في تقارير الأجهزة الرقابية وعملية القضاء على هذا الفساد يعتمد على تكاثف الجهود بين أجهزة الدولة والتعاون مع الدول التي يتم فيها العلاج.

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