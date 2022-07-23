تايمز أوف مالطا: أرملة القذافي تتهم المحاكم المالطية ..وهذه الأسباب

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم السبت نقلا عن مسؤولون قضائيون إن أرملة الزعيم السابق معمر القذافي استأنفت قرارا أصدرته محكمة في مالطا يأمر بنك فاليتا بإعادة 95 مليون يورو 100 مليون دولار إلى ليبيا أودعها ابن القذافي الراحل معتصم .

وبحسب صحيفة المالطية قالت صفية فركاش ومحاموها في استئنافهم بأن المحاكم تفتقر إلى الاختصاص ولا يمكنها الفصل في القضية بشأن الأموال .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم محكمة الاستئناف نيابة عن ورثة القذافي من قبل المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو ولم يتم تحديد موعد لجلسة استماع بعد.

وأكدت الصحيفة إن المحكمة المالطي أيدت حجج المدعي العام في ليبي بأنه وفقًا للقانون الليبي كضابط في الجيش مُنع معتصم من الاستفادة من أي مصالح تجارية علاوة على ذلك لم يقدم إقرارًا كاملاً بالأصول كما يقتضي القانون .

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