لجنة الإفراجات المالية تعلن الإنتهاء من مطابقة بيانات الدفعتين الثانية والثالثة مع منظومة الرقم الوطني

أعلنت لجنة الإفراجات المالية التابعة لوزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت، الإنتهاء من مطابقة بيانات الدفعتين الثانية والثالثة من الإفراجات المالية مع منظومة الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية ، و إحالة النتائج إلى لجنة الإفراجات المالية.
وأوضحت اللجنة أنه تم إحالة نسخة إلكترونية من البيانات الصحيحة، إلى مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل و التأهيل، لإجراء المطابقة من حيث الإزدواج الوظيفي ،بالجهات خارج الجهاز الإداري، وكذلك إحالة نسخة من البيانات إلى وزارة المالية للمطابقة من حيث الإزدواجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
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