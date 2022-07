استنكر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم السبت الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس وترويع المواطنين وتعرض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر.

وطالب “عقيلة” الجهات التي تدَّعي بتعبية هذه المجموعات المسلحة بتحمل مسوؤليتها إتجاه الاحداث المؤسفة مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا.

