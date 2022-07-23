المنفي يبحث الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في بلدية الساحل مع وفد من المدينة

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت بطرابلس، وفدًا من بلدية الساحل ضم كلا من عميد البلدية إدريس ونيس، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل الدرسه عبد الله الكيش، ورئيس لجنة حكماء بالبلدية يوسف بورويس، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من أعيان قبيلة الدرسه.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلدية، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم القطاع الصحي والتعليمي والأمني.

وأكد وفد بلدية الساحل؛ استمرار دعم المجلس الرئاسي في هدفه نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

بدوره؛ أوصى رئيس المجلس الرئاسي بضرورة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء والوزراء التابعين له، مشيرًا إلى أن بلدية الساحل وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه، لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم. (وال) ف م/ ر ت

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