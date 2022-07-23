“القطراني” يؤكد على ضرورة حل أزمة توفير الوقود وغاز الطهي لبلدية سرت

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني ، اليوم السبت بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، اجتماعًا مع عميد بلدية سرت مختار المعداني ، ومدراء شركتي الشرارة والراحلة بالبلدية ، ومندوب عن شركة ليبيا نفط بالبلدية ، وعدد من مالكي محطات الوقود بمدينة سرت ، بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة زايد هدية ، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم .

نوقش خلاله إقفال الطريق الساحلي، وانعكاساته على الأحوال المعيشية في مدينة سرت، وما ترتب عليه من نقص في الوقود وغاز الطهي .

كما أكد المعداني على دعم البلدية للحكومة الليبية التي نالت شرعيتها عبر مجلس النواب ، مشدداً على أن ليبيا لا تقبل القسمة، ولفت إلى أن البلدية لم تتحصل على حصتها الكاملة من الوقود لأكثر من أسبوع ما تسبب في أزمة بالمدينة ، منوهاً إلى أن كميات غاز الطهي أيضاً التي تصل البلدية في أوقات متباعدة لا تستوعب احتياجات سكان البلدية .

ومن جهته أكد القطراني على ضرورة حل أزمة توفير الوقود وغاز الطهي لبلدية سرت ووصولها للمواطن ، وعلى ضرورة طمأنة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من الوقود خلال الأيام القليلة القادمة .

كذلك أشار وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم ، إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد ، وحالة الانقسام أثرت على وصول حصة الوقود لمدينة سرت ، مؤكدا على أنه تم التواصل مع القيادة العامة للقوات المسلحة والتي أرسلت قافلة من وقود البنزين ، متعهداً بمتابعة هذا الموضوع .

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