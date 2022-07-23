“الدبيبة” يشدد على ضرورة رعاية الحكومة لكل المتضررين جراء الاشتباكات

قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بإصدار تعليماته لجهاز تطوير الخدمات العلاجية، بالتكفل بعلاج كل المصابين في الداخل وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج، وذلك خلال الزيارة التفقدية التي أجراها للجرحى والمصابين إثر الأحداث التي شهدتها طرابلس ومحيطها يوم الجمعة، الذين يتلقون العلاج في إحدى مصحات طرابلس.

وشدد “الدبيبة” كذلك على ضرورة رعاية الحكومة لكل المتضررين جراء الاشتباكات، ممّن تعرضوا لإصابات مادية، وتكليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي بحصر كل الأضرار التي لحقت بالمدنيين لتعويضهم.

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