القطراني واقعيم يبحثان مشكلة شحّ الوقود في ىسرت

بنغازي 23 يوليو 2022 (وال)- عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المدعومة من البرلمان علي القطراني، اجتماعًا بحضور النائب عن مدينة سرت زايد هدية، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، ومديري شركات الراحلة والشرارة وليبيا نفط وأصحاب المحطات في المدينة.

هذا وتناول الاجتماع إيجاد حلول لمشكلة شحّ الوقود، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على آلية التزويد ابتداء من يوم غد الأحد، وتوفير غاز الطهي لكل الرخص بدون استثناء والتي تبلغ 12 رخصة. (وال) أ م / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال