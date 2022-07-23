وزارة العمل تطلق منصة وافد الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة العمل والتأھیل بحكومة الوحدة، اليوم السبت، عن إطلاق منصة وافد الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع تويتر، أن منصة وافد تھدف إلى تسجیل وإدارة بيانات العمالة الأجنبية بكفاءة وفعالية من أجل تنظيم عملية حصر العمالة الوافدة إلى لیبیا.

یسر وزارة العمل والتأھیل الإعلان عن إطلاق منصة وافد الإلكترونیة لتسجیل العمالة الأجنبیة. تھدف منصة وافد إلى تسجیل وإدارة بیانات العمالة الأجنبیة بكفاءة وفعالیة من أجل تنظیم عملیة حصر

العمالة الوافدة إلى لیبیا.#وافد#وزارة_العمل_والتأهيل #ليبيا pic.twitter.com/cS0amrDuw1 — وزارة العمل والتأهيل (@MLR_Libya) July 23, 2022

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جھودھا الرامية إلى التنمیة الاستراتیجیة والتزامًا بواجبھا نحو المساھمة في تحريك الاقتصاد.