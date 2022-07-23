اقتصاد

وزارة العمل تطلق منصة وافد الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة العمل والتأھیل بحكومة الوحدة، اليوم السبت، عن إطلاق منصة وافد الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع تويتر، أن منصة وافد تھدف إلى تسجیل وإدارة بيانات العمالة الأجنبية بكفاءة وفعالية من أجل تنظيم عملية حصر  العمالة الوافدة إلى لیبیا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جھودھا الرامية إلى التنمیة الاستراتیجیة والتزامًا بواجبھا نحو المساھمة في تحريك الاقتصاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك