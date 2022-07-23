استئناف إنتاج النفط في عدة حقول .. أبرزها حقل “الفارغ”

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدأ عمليات الضخ إلى محطة كهرباء السرير من حقل “الفارغ” أكبر حقول الغاز، اليوم السبت .

ويقع حقل الفارغ التابع لشركة “الواحة” للنفط، على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو .

حيث تساهم هذه العملية في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج الحالي من النفط يبلغ 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.

واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.