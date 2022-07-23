شركة مليتية للنفط تُعلن شحن مليون برميل نفط من حقل أبو الطفل

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، شحن مليون برميل من النفط من خام أبو الطفل فجر اليوم السبت عبر ميناء الزويتينة.

وأوضحت الشركة – في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك – أن عمليات التشغيل والإنتاج لحقلي “الرمال” و “أبوالطفل” بدأت بشكل فعلي يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن من المتوقع الرجوع الى معدلات الإنتاج الطبيعية لمنتجات النفط الخام والغاز والمكثفات خلال اليومين القادمين ما يعنى استقرار عمليات التشغيل بشكل عام. (وال)

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