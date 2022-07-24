اقتصاد

شركة الكهرباء تعلن دخول محطة السرير للعمل وتعد بتخفيف ساعات طرح الأحمال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء  دخول محطة السرير بقدرة 440 ميغاواط بعد ضخ الكميات المطلوبة من الغاز لتضيف للشبكة العامة 220 ميغا، مما يساهم في تخفيف طرح الأحمال الكهربائية.

وأوضحت الشركة في بيان لها ،بأن محطات شمال بنغازي والزويتنة ستدخل تباعاً اليوم بعد وصول كميات الضغط المطلوبة لتشغيل الوحدات.

يشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لازال مستمرا على العاصمة طرابلس ،وتتراوح ساعات طرح الأحمال من 10 إلى 12 ساعة يومياً ، رغم وجود وعود بتحسن أداء الشبكة الكهربائية.

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موقع بكم

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