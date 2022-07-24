الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات المفروضة على روسيا في محاولة لتخفيف أزمة المحروقات العالمية.

أعلن الاتحاد الأوروبي بعد عقد اتفاق يوم الجمعة عن السماح لشركات النفط الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط إلى دول غير أعضاء في التكتل بموجب تعديل على العقوبات.

ووفق التعديل ستتمكن شركات روسنفت وجازبروم الروسيتين من شحن النفط إلى الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في محاولة لتخفيف الأزمة العالمية بمصادر الطاقة.

وتحاول الولايات المتحدة بالاتفاق مع الدول المستوردة للغاز الروسي بفرض عقوبات تنص على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي بغرض تقليل الأرباح التي تعود على روسيا من بيع نفطها الأمر الذي أعلنت الرئاسة الروسية عن رفضه.

وأغلق النفط مسجلًا ثالث خسارة أسبوعية ليتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 95 دولار للبرميل ويرجع هذا التراجع القوي للخام الأمريكي أيضاً لبيانات أوضحت انخفاض الطلب على البنزين بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي ، اما خام برنت فقد ظل محمياً بفضل الطلب الآسيوي القوي.