البدء بضخ الغاز من حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بدء عملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير من حقل “الفارغ”، أكبر حقول الغاز في ليبيا، والتابع لشركة الواحة النفطية، والذي يقع على بعد 60 كيلو متر إلى الجنوب الغربي من حقل جالو .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ،إن هذه العملية ستساهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال مع دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة العامة.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه إنتاج النفط الخام من مليون برميل يومياً،مع إستمرار العمل للوصول الى مليون ومائتي ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.